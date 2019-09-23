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23 Eylül 2019 Pazartesi 12:12:40 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:14:08

Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlıyor 2020?

Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlıyor 2020? sorularının yanıtı dizi hayranları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Savaşçı dizisinin hayranları yeni sezonu heyecanla bekliyor. Fox TV’de her hafta Pazar akşamları yayınlanan Savaşçı'nın yeni sezon fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da merak ediliyor. Savaşçı yeni sezon tarihi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Savaşçı dizisinin hayranları heyecanla yeni sezonu bekliyor. Eylül ayının gelmesi ile birçok dizi yeni sezona başladı. Ancak Savaşçı dizisi hayranları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizi hayranları arama motorlarında "Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlıyor 2020?" sorularının yanıtını araştırıyor. Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı'nın yeni sezon fragmanı da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın yeni sezonu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Savaşçı yeni sezon tarihi açıklanmadı. Dizinin oyuncularından Berk Oktay “Sette çalışmalar 20 Eylül gibi başlayacak. Ekim ayının ilk veya ikinci haftasında ise yayında olması planlanıyor. Tatil bu sene herkes için uzun sürdü. Normal kış dizileri için daha doğrusu. Tatil bitti şimdi, çalışmalar başlıyor. Kanal çekimini yaptık geçen gün. Eylül sonu gibi, 20’si gibi çekimlere başlayacağız. Kısmetse de Ekim’in ilk haftası veya ikinci haftası yayında olacağız” diyerek devam eden Berk Oktay herkesin beklediği tarihi net olmasa da vermiş oldu.

SAVAŞÇI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı yeni sezon fragmanı Yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak. 

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid'in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi'yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda'nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik'i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı'yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.

Kılıç Timi, bombaların ortalığı toz duman ettiği çatışmadan sağ çıkmak için tüm gücüyle mücadele vermektedir. Sezon finalinde Galip ile Emre, bu çatışma sırasında yaralandılar. 

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