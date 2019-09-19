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19 Eylül 2019 Perşembe 09:32:05 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:50:32

Savaş araçlarının büyük bir kısmı taşınmıştı! Hasdal kışlası akıbetini bekliyor

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden sonra büyük bir kısmı taşınan Hasdal Kışlası akıbetini bekliyor.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin ardından şehir içindeki birçok askeri kışlanın şehir dışına taşınma süreci başlamıştı. Taşınan Hasdal Kışlası'nda bulunan zırhlı araçlar ve askeri personel Trakya'ya gönderilmişti.

Taşınma sürecinin ardından kışlanın İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yeni yerleşkesi olması gündeme geldi. Ancak o günden bugüne kışlada herhangi bir çalışma yapılmadı. Kışlanın içerisinde bulunan yapılarda da bakımsızlık nedeniyle hasarlar oluştu. Yerleşkenin bir kısmında çatının çöktüğü görülürken, duvarların da yıkıldığı tespit edildi. Akıbetini bekleyen Hasdal Kışlası havadan drone ile görüntülendi.

İHA
 

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