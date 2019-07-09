Satın aldığımız S-400'ler Rusya'dan Antonov An-124 Ruslan uçağıyla gelecek
Rus havacılık siteleri, Rusya’dan satın aldığımız S-400’lerin Rus Hava Kuvvetleri’ne ait dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 Ruslan’ uçağıyla getirilmesinin planlandığını yazdı. Rus havacılık siteleri, S-400 Hava Savunma Füze Sistemlerinin başlangıçta deniz yoluyla gönderilmesinin planlandığını ancak daha sonra hava yolunda karar kılındığını yazdı.
İddiaya göre sistemlerin dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 ‘Ruslan’ ile getirilmesi planlanıyor.
Haberair’ın haberine göre Rus internet medyasında yer alan haberlerde, sistemlerin yüklendiği, birkaç gün içerisinde Türkiye’ye doğru yola çıkacağı yazılıyor. Rusya daha önce S-300 Hava Savunma Sistemlerini Suriye'ye ulaştırmak için Antonov An-124 Ruslan'ı kullanmıştı.
NATO’DA ‘CONDOR’ OLARAK BİLİNİYOR
Antonov An-124 uçağının adı NATO’da ‘Condor’ ismiyle de biliniyor. 314 tonluk ağırlığıyla dünyanın en büyük uçağı olarak kabul edilen Antonov An-225 ‘Mriya'nın küçük kardeşi olan Antonov An-124 ‘Ruslan’, en büyük askeri nakliye uçağı olmakla birlikte Mriya'nın ardından en büyük ikinci uçak. İlk uçuşunu 1982 yılında yapan Antonov An-124 Ruslan, 10 bin metre yükseklikte 4 bin 500 kilometre uzaklığa 120 ton kargo taşıyabiliyor. Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Antonov AN-124 Ruslan'ın yerini dolduracak ve dünyanın en büyük kargo uçağı olacak yeni bir uçak inşa etmek isteyen Rusya, 2027'ye kadar yeni askeri nakliye uçağının inşasını tamamlamayı hedefliyor.
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