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24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 00:09:52

"Şarlatandan hesap soracağız"

Başkan Erdoğan, TÜRKEN Vakfı’nın geleneksel yemeğinde, FETÖ’cü hainlerin Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun gayret içinde olduğunu söyledi. “İşledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız” dedi. 

Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Başkan Erdoğan, ABD’deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Erdoğan daha sonra ‘TÜRKEN Vakfı Geleneksel Yemeği’ programına katıldı. Konuşmalarında FETÖ’yle mücadele konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan, “FETÖ’cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve aynı zamanda Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız” dedi. 

FETÖ’CÜLERİN GERÇEK YÜZÜ 

Gençlere, çalışmalarına yorulmadan, azimle devam etmelerini istediğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz bu ülkede, geçmişten beri ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. Pensilvanya’daki şarlatan başta olmak üzere tüm katillerden ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız. Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri bakanlıklarımızın yoğun bir diplomasisi Amerika’da devam ediyor. Sizlerden de bu örgüte karşı uyanık olmanızı, FETÖ’cü alçakların gerçek yüzünü her platformda muhataplarınıza anlatmanızı istiyorum.” 

‘DEMEK Kİ İSTEYİNCE OLUYOR’ 

“Çağın çilesini sırtlanacak gençler sizlersiniz, sizler bizim her açıdan istikbalimizsiniz, umudumuzsunuz” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her biriniz, inşallah çok önemli görevlere gelecek, ülkenize ve İslam alemine hatta tüm dünyaya yön vereceksiniz. Teknolojide, inovasyonda, bilişimde çığır açacak projelere imza atacaksınız” dedi. İstanbul’da yapılan TEKNOFEST’in, katılım itibarıyla 1.5 milyonu aştığını ve dünyada bir numara olduğunu anlatan Erdoğan, “Demek ki istenince oluyor, azmedince oluyor” diye konuştu. 

AKLINIZI KİRAYA VERMEYİN 

Erdoğan, tüm gençlerin özgüven sahibi olmasını ve kendisini geleceğe bu şekilde hazırlamasını beklediğini ifade ederek, “15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran Mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyiniz. Bizim inancımızda zulme rıza zulümdür. Bizim için zalimin de mazlumun da kimliğinin bir ehemmiyeti yoktur. Siz genç kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine ülkemizin ‘dünya 5’ten büyüktür’ bayrağı altında sürdürdüğü hak ve adalet mücadelesine destek olacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. 

ÇIKARLARI İÇİN BÖLGEYİ YANGIN YERİNE ÇEVİRDİLER

Erdoğan, menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini TIR'lar dolusu silaha boğanların, her damla Müslüman kanında payı olduğunu söyledi.

ABD'deki Türk soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya gelen Başkan Erdoğan, “Çıkarları için bölgemizi yangın yerine çevirenlerin menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz” dedi. Erdoğan daha sonra şunları söyledi: “Hiç kimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz. El Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş- Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri, bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor. Bizim Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla bir arada, barış içinde yaşama problemimiz yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır”. 

ERDOĞAN, BM GENEL KURULU’NDA KONUŞTU 

Başkan Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumunda olduğunu belirten Erdoğan, “Millet bahçeleri projelerimizle yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “2023 hedeflerimizden biri orman alanlarımızı toplam alanın yüzde 30'una çıkarmaktır. Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük. Eşimin (Emine Erdoğan) öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi, tüm şehirlerimizde ve kurumlarımızda hızla benimsendi. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. 2023'te bisiklet yollarını da bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız.” 

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