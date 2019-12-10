10 Aralık 2019 Salı 16:29:06 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 16:34:31
Şarkıcı Yılmaz Çelik, terör soruşturmasında Tunceli'de tutuklandı
Tunceli'de terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA
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