Sarışın Bomba konusu ne, oyuncuları kim? Sarışın Bomba ne zaman hangi kanalda? merak ediliyor. Bol aksiyon ve dövüş sahneleri ile mükemmel bir film olma özelliğine sahip Sarışın Bomba bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Oscar'lı oyuncu Charlize Theron ve James McAvoy'un başrolünde oynadığı, muhteşem aksiyonuyla Sarışın Bomba televizyonda ilk kez Star’da yayınlanıyor. Sarışın Bomba filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde..

SARIŞIN BOMBA KONUSU NE?

Lorraine Broughton, MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir.

Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir...

SARIŞIN BOMBA OYUNCULARI KİMLER?

Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella

CHARLİZE THERON KİMDİR?

7 Ağustos 1975’de Güney Afrika’nın Benoni adlı şehrinde dünyaya geldi. Theron 15 yaşında iken annesi bir tartışma esnasında babasını vurdu ve babası hayatını kaybetti. Annesi nefs-i müdafaa gerekçesiyle ceza almadı. Bu olaydan sonra aktris, İtalya’ya giderek modellik yapmaya başladı. Milano’da bir ajansla anlaştıktan sonra birçok ünlü magazin dergisine kapak oldu. Theron, 6 yaşında bale dersleri almaya, 16 yaşında ise modellik yapmaya başladı. Bir bankadaki görevliyle hararetli bir tartışma yaşarken oyuncu menajeri John Crosby tarafından keşfedildi. 2 Days in the Valley adlı bir filmle ilk ciddi oyunculuk tecrübesini yaşayan aktris, asıl ününe başrollerini Keanu Reeves ve Al Pacino’nun paylaştığı, 1997 yapımlı “Şeytanın Avukatı ” filmiyle kavuştu.

Cani filmindeki Aileen rolüyle akademi tarafından En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına layık görülen Theron, oyunculuğunun yanı sıra yardımseverliği ile de tanıyor. Birçok yardım kampanyasında başı çeken isimlerden olan oyuncu aynı zamanda 2012 yılında Jackson adında bir çocuğu evlat edinmişti. 2001 yılından beri İrlandalı aktör Stuart Townsend ile olan birlikteliği 2011 yılının başlarında sona erdi. 2014'te ise yönetmen ve oyuncu Sean Penn ile beraberliğe başladı fakat ilişki 1,5 yıl sürdü. Daha sonra Prometheus, Hancock, North Country, Young Adult, Pamuk Prenses ve Avcı gibi önemli filmlerde yer aldıktan sonra tekrar büyük bir çıkış yaptığı Oscarlı aksiyon filmi Mad Max: Fury Road'da başrol karakter Furiosa'yı canlandırdı.