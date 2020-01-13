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13 Ocak 2020 Pazartesi 15:51:58 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 16:05:05

Sapanca Gölü'nde 'hayalet ağ' katliamı: Onlarca ördek, turna, sazan ve kızıl kanat telef oldu!

Sapanca Gölü'ndeki katliam ortaya çıktı. Gölden gelen kötü koku üzerine botlarıyla göle açılan çift halk arasında "hayalet ağ" olarak bilinen misinadan yapılan bir ağa 68 ördek, yüzlerce balık ölüsü ile karşılaştı.

Göl kıyısında kamp kurup, oltayla tuttuğu balıklarla fotoğraf çektirip onları tekrar suya bırakan sportif balıkçı Taha Tarhan ve eşi Dilara Azra Tarhan'ın dikkati, katliamı ortaya çıkardı. Gölden gelen kötü koku üzerine botlarıyla göle açılan çift, su üzerine çıkmış çok sayıda ölü ördekle karşılaştı.

Çift yabani ördeklerin nasıl öldüğünü araştırdıklarında ise halk arasında "hayalet ağ" olarak bilinen misinadan yapılan bir ağa takıldıklarını tespit etti. Taha Tarhan eşiyle birlikte, küçük botlarıyla ağın ucunu bularak toplamaya karar verdiklerinde ise adeta 68 ördek, yüzlerce balık ölüsü ile karşılaştı.

Balık ağından 68 yabani ördek çıkarıldı

Güçlükle ağı toplayan çift, ördeklerin yanı sıra aralarında turna, sazan ve kızılkanatların da yer aldığı yüzlerce çürümüş balığı hemen yetkililere haber verdi. Gölün bir içme suyu havzası olduğunu hatırlatan Taha Tarhan, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Buraya kamp için, sportif balıkçılık yapmak için gelmiştik. Gölden gelen kötü koku üzerine eşimle birlikte bota binip açıldık. Biraz ilerledikten sonra suyun üzerinde ölü ördekler görmeye başladık. Bunların bir hayalet ağa takılarak öldüğünü, şişince de su üzerine çıktıklarını anladık. Ağ ucunu bularak çekmeye başladığımızda ise gözlerimize inanamadık. Balık ağını çektikçe ölü ördekler geliyordu. Ağın uzunluğu yaklaşık 300 metredeydi. Yarısına geldiğimizde ölü ördek sayısı 30'u geçmişti. Ağın sonuna geldiğimizde ise 68 ölü ördeği sudan çıkarmıştık. Balık ağında ayrıca yüzlerce çürümüş balık vardı."

Ağa takılan balıkları yakalamaya çalışmışlar

Sapanca Gölü'ne gelen göçmen ördeklerin, ağa takılan balıkları almak için daldıkları sırada göremedikleri misina ağına takılarak boğulduklarını anlatan Taha Tarhan, şu şekilde konuştu:

"Boğularak hayatlarını kaybetmişler. Adeta bir katliam yaşanmış. Biz yetkililere haber verdik. Ancak bunu yapanın kim olduğunu bulmak oldukça zor. İnsanlardan isteğimiz yasaklara uymaları. Bu gölün tabiat dengesini koruyan balıklar, ördekler ve yaşayan diğer canlılar. Bunları yok ettiğimizde Sapanca Gölü de yok olur."

Cezalar yetersiz kalıyor

Cezaların yetersiz olduğunu söyleyen Taha Tarhan, açıklamasına şu ifadeleri ekledi:

"Ayrıca su içinde çürüyen bu hayvanlar içme suyu havzasının kirlenmesine neden oluyor. Cezalar yetersiz kalıyor. İnsanlar birkaç yüz lira ceza verip kurtulacaklarını bildikleri için bu ağları göle atıyorlar. Caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor."

Balık ağını bırakanları bulmak için soruşturma başlatıldı

Öte yandan olayla ilgili Sakarya Valiliği, İl Tarım Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.

Balık ağı ve ölü ördekleri göl kıyısından alan ekiplerin ağı bırakan kişi ya da kişilerin bulunması, yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi

(DHA)

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