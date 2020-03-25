Şanlıurfalı kadınlardan maske üretimine destek

Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kenan Aktaş öncülüğünde, Kaymakamlık koordinesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde kurulan atölyede, gönüllülerden oluşan ekip, maske üretiyor.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, ADEM merkezleri olarak sağlık çalışanları için maske üretimine destek verdiklerini söyledi.

"Maske yapımına destek sağladık"

Maske üretiminde emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Sayın Kaymakamımızın talimatlarıyla bizler de maske üretimine destek veriyoruz. Vakfımızın 4 ADEM merkezinde maske yapımına destek sağladık. Günlük ortalama bin ile 2 bin arası maske üretip katkı sunacağız. Bu koronavirüsü ülkemizden inşallah el birliğiyle defedeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Üretime katılan kadınlar da sağlık personeline ellerinden gelen desteği vermek için gayret gösterdiklerini söyledi.



