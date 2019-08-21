Şanlıurfa'da yakalanan canlı bombanın görüntüleri ortaya çıktı! Alçak böyle yakalandı
Şanlıurfa’da üzerinde canlı bomba düzeneği olan PKK'lı terörist, 8 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmıştı. Teröristin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.
Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı.
Teröristin yakalanma anına TRT Haber ulaştı.
Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı.
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