23 Şubat 2020 Pazar 10:09:23 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 10:13:29
Bir terörist, terör örgütü PKK/YPG'den kaçıp Şanlıurfa'da teslim oldu
Şanlıurfa'da PKK/YPG'den kaçan bir terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.
Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor.
İstihbarat birimlerince ikna edilen ve Suriye’nin kuzeyinden kaçan terörist, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
AA
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