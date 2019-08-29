Şanlıurfa'da terör operasyonunda HDP ilçe yönetimi ve belediye meclis üyesi 6 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda HDP Belediye Meclis üyeleri F.T.E. ve S.K. ile HDP ilçe yönetiminde yer alan V.A, N.K, M.S. ve F.Y, gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)