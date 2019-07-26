Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 12 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi uzmanlarıyla birlikte İlçe merkezinde 9 iş yerinde tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, iş yerlerinde yaptığı aramada farklı firma ve kişilere ait çok sayıda POS cihazı, kredi kartı, tapu ve çek defteri ile evrak ele geçirildi. İş yerlerindeki 12 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)