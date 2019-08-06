06 Ağustos 2019 Salı 21:21:12 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 21:25:01
Şanlıurfa'da Suriye sınırına zırhlı araç ve komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcı ve tanklardan oluşan 7 araçlık konvoy, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.
Farklı birliklerden gönderilen personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
(AA)
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