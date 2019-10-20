Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank yüklü yaklaşık 15 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Ceylanpınar ilçesine doğru gitti.
Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırındaki birliklere tank ve obüs takviyesi yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından daha önce Şanlıurfa'ya gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve askeri malzemeleri taşıyan tırlar, Suruç ilçesine ulaştı.
Konvoydaki tank ve obüsler, Suriye sınırındaki askeri birliklere konuşlandırıldı.
(AA)
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