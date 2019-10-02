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02 Ekim 2019 Çarşamba 23:36:34 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:45:34

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve lojistik malzeme takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank, zırhlı araç ve lojistik malzeme yüklü yaklaşık 20 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.


Akşam saatlerinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonların olduğu yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yapan obüsler sınır hattında konuşlandırılmak üzere sınır birliklerine sevk edildi.

AA-DHA

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