27 Ağustos 2019 Salı 21:55:39 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 21:57:02
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine doğru gitti.
Zırhlı araç ve iş makinelerinin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP verdikleri sözleri unutup işçi kıyımına devam ediyor! BELTUR'da 175 kişi işinden oldu
- Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
- Türkiye'nin ilk yerli ve milli araştırma gemisi Oruç Reis Akdeniz'e iniyor
- Kayyum atanan belediyede kaynaklar millete değil Kandil'e harcandığı ortaya çıktı
- Putin ile Başkan Erdoğan 'Su-57'yi inceledi, uçakların gösterisini takip etti