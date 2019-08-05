05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:11:26 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:13:26
Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.
(AA)
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