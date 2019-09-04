Şanlıurfa'da PKK/PYD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'ya finansman sağladığı tespit edilen kişilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli silahlara ait çok sayıda fişek, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve teröristlere ait 157 kıyafet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 2'si adli kontrol şartıyla, diğerleri de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(AA)