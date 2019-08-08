08 Ağustos 2019 Perşembe 12:42:00 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:57:57
Şanlıurfa'da canlı bomba etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa'nın en işlek bölgelerinden biri olan, Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafedeki Haşimiye Meydanı'nda üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanında üzerinde canlı bomba düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.
DHA-İHA
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