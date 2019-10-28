Gebze Teknik Üniversitesi AK Parti üzerinden 'Evrim' algısı yaptı, Saadet'in milli olmayan gazetesi yalanı yaydı

Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrenci kulüpleri tarafından 26-27 Ekim tarihleri arasında "Evrim Günleri" adlı program düzenlendi.

Gebze Teknik Üniversitesi Instagram hesabı bünyelerinde düzenlenen "Evrim Günleri" programına yabancı sermayeli kuruluşların yanında AK Partili belediyenin de destek verdiğini bir fotoğrafla iddia etti. Fotoğrafta destek veren kuruluşlar arasında Darıca Belediyesi de görülüyor.





MİLLİ GAZETE İHALEYİ ÜZERİNE ALDI VE İFTİRAYI KAMUOYUNA YAYDI

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli gazete Gebze Teknik Üniversite'sinin iddiasının gerçekliğini araştırmadan bunu kendi kirli propagandasına alet etti. Hiçbir delil olmadan sadece bir görselle toplumu aldatmayı meziyet gören Milli gazete söz konusu haberiyle, Türk medya camiasındaki Avrupa ve ABD destekli gazeteleri aratmadı.





BELEDİYE ANINDA YALANLADI!

AK Partili Darıca Belediye Başkanı Milli gazetenin çirkin iddiasını yalanladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaparak söz konusu etkinliğe belediyenin hiçbir şekilde dahlinin ve desteğinin olmadığını belirtti.

'HİÇBİR SPONSORLUĞUMUZ, DESTEĞİMİZ YOK'

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yayınlanan “AK Partili Belediye’den Evrim’e destek” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi ile karşılıklı fikir alıverişleri ve işbirlikleri zaman zaman yapılsa da haberlerde bahsi geçen etkinlikle ilgili hiçbir şekilde dahlimiz ve bilgimiz yoktur. Herhangi bir sponsorluk ve destek anlaşmamız da bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”