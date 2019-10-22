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22 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 08:01:43

Sanki Atina Belediye Başkanı

CHP’li Soyer, Türkiye’nin KKTC’nin Doğu Akdeniz’de haklarını koruması ve sondaj faaliyetlerinden rahatsız olduğunu açıkladı. Adanın Rumlara bırakılmasını isteyerek, Yunan ve Batı tezlerini tekrarlayan Soyer’e, CHP içinden de tepkiler yükseldi.    

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını yağmalamaya çalışan Yunanlara ve Rumlara karşı ilkeli ve kararlı duruşu, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i rahatsız etti. Sanki Atina’nın belediye başkanıymış gibi Kıbrıs basınına açıklamalarda bulunan Soyer, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini skandal sözlerle eleştirdi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine haddini aşarak dil uzatan Soyer, Ankara’nın politikasını “fillerin tepişmesine” benzeterek adaya müdahale edildiğini öne sürdü. 

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkmasını istedi. 

UTANMADAN ÇAĞRI YAPTI 

Kıbrıs Türklerinin uğradığı katliamları görmezden gelerek Yunan ağzıyla konuşan Soyer, KKTC’nin bağımsızlığını ve Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarını yok saydı. Türkiye’nin gelenek, görenek anlamında çok bozulduğunu iddia eden Soyer, “Türkiye bu denli bozulurken, Kıbrıs kendi kültürüne, tarihine, geleneğine en önemlisi de geçmişine sahip çıkıyor. Bu beni Kıbrıs’a hayran bırakıyor. Kültürlerine olan bağlılıklarına hayranım. Biz hep geçmişi yokmuş gibi saydığımızdan geleceğimizi de tesis edemiyoruz. Kıbrıs’ta var olan bu değerli şeyi herkes anlamalı” ifadelerini kullanarak, “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak” şeklinde skandal bir çağrı yaptı. 

RUMLARIN SÖZCÜSÜ GİBİ 

KKTC'nin yüzlerce şehit verilerek kurulmuş bağımsız bir Türk devleti olduğu gerçeğini de görmezden gelen Soyer, adanın tek sahibi olarak Rumları gören Yunan ve Batı hezeyanlarını tekrarladı.  Adeta Rumların sözcüsü gibi konuşan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil. Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor.  

HAKARETLER YAĞDIRDI 

CHP’li Tunç Soyer, verdiği röportajda Türkiye ve KKTC’deki siyasetçilere de hakaret etti. Siyasetçilerin halkın yüreğine dokunmadığını savunan Soyer, “Vatandaş artık kibirli siyasetçi istemiyor. Kendisiyle iletişim kurabilen, mütevazı, diyalog içinde olan siyasetçiler istiyor. Kıbrıs’taki siyasilere baktığım zaman, Türkiye’den daha iyi bir tablo görmüyorum. Türkiye’nin siyasi seviyesinden farklı değil. Yani iftihar edilecek bir seviyede değil” diye konuştu. Türkiye’ye yönelik çirkin yakıştırmalarda bulunan Soyer’e hem KKTC’den hem de Türkiye’den tepki yağdı.

CHP’YE TEPKİ YAĞDI

“Kıbrıs’ın jeopolitik önemini falan bir kenara bırakalım” diyen Tunç Soyer’in akıl almaz sözleri, infial uyandırdı. CHP’lilerinde de aralarında olduğu çok sayıda vatandaş, sosyal medyadan binlerce tepki mesajı paylaştı. Öfkeli vatandaşlar, skandal sözler nedeniyle CHP yönetimini açıklama yapmaya çağırdı.

İZMİR'İ AB'YE VERELİM

CHP’li Başkan Soyer'in, Kıbrıs gazetesi Haberci'den Gizem Özgeç'e verdiği röportajda skandal ifadeler kullanması, akıllara başka açıklamaları getirdi. Soyer’in Kıbrıs çıkışı, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in skandal sözlerini hatırlattı. Yiğit Avrupa Birliği’yle (AB) ilgili yaptığı bir açıklamada, “Biz Avrupalı olmaya hazırız. Hele İzmirliler bu işe çok hazırlar. Orası demokrasiye açılan, Avrupa'ya açılan bir kapı gibidir. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse de İzmir ayrılsın' yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı” demişti. Büyük tepki toplayan bu sözlerin ardından sessizliğe gömülen Yiğit gibi Soyer’in de aynı taktiği izleyip izlemeyeceği merak konusu oldu. 

PKK'YI KINAMAYI ENGELLEMİŞTİ

Terör örgütü PKK, ağustos ayında İzmir’in Karabağlar ilçesindeki ormanları yakmış ve yangın günler sonra güçlükle söndürülebilmişti. Tunç Soyer buna rağmen PKK’nın belediye meclisinde kınanmasını engellemişti. PKK’nın 2015’teki kanlı çukur eylemlerine destek verdiği de bilinen Soyer’in, şimdi de Kıbrıs davasını sabote etmeye kalkışması büyük tepki çekti. “Kent susuzluk ve çöple boğuşurken başkan nelerle uğraşıyor” diyen İzmirliler “İşine bak” çağrısı yaptı.  Diğer taraftan Soyer’in göreve gelir gelmez Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) görevlerinden ihraç edilen FETÖ'cü ve PKK'lıları büyükşehir belediyesinde zabıta olarak işe alması büyük tepki çekmişti. 

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