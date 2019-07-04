Sandık görevlisi ücret ödemeleri ne zaman yapılacak? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

Haziran ayının 2019 Pazar günü gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sandık görevlisi olan vatandaşlar, Sandık Görevlisi Ücret Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak? Sorusunun yanıtını arıyor. Binlerce insan internette konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Görev alan vatandaşlar ücretlerin ne kadar olduğu ve hangi bankaya ödemelerin yatırılacağını il ve ilçelerin seçim kurullarından öğrenebilmekte. Bunun yanında "Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?" sorusu da oldukça merak konusu oldu. 2019 sandık görevlileri ücretlerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

23 HAZİRAN SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRET ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılı 23 Haziran İstanbul seçimlerinde görev alanlar için ödenecek ücretlerin ne zaman yatırılacağı henüz netleşmedi. 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan seçim görevlilerinin ücretlerinin ödemeleri de Temmuz ayı gelmeden tamamlanması bekleniyor. Ödenecek banka ise ilden ile, ilçeden ilçeye farklılık gösterecek. Ödemelerin nereye yapılacağı il veya ilçe seçim kurullarından öğrenilebilecek.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB seçimlerinin ardından gözler seçim görevlisi ücretlerine çevrildi. YSK'nın belirlediği günlük ücretler sandık başkanları için 124 TL, üyeler için 115 TL olarak belirlendi. Bu ücretlere göre 23 Haziran seçimlerinde görevli sandık başkanları 372 TL, memur üyeler ise 230 TL ücret alacaklar.

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Yüksek Seçim Kurulu

-Başkan ve Üyeler 261,00 TL

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

-İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

-Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

-Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı

-Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

İl ve İlçe Seçim Kurulları

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

-İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL

-Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

-Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

-Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

SANDIK KURULLARI

Başkan 124,00 TL

Üye 115,00 TL

BİNA SORUMLULARI

124,00 TL

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

YSK'NIN GÖREV VE YETKİLERİ NEDİR?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK) NEDİR?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.