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14 Mart 2020 Cumartesi 20:05:45 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 20:36:55

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: MKEK maske üretebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maskede arz fazlası olduğunu ancak fırsatçıların önüne geçebilmek için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun üretim yapabileceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maske fiyatlarındaki oynaklığın arz talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını belirterek, "Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) da özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar." dedi.

Varank, MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası'nı ziyaret ederek burada üretilen maskelerin üretim aşamalarının gerçekleştirildiği atölyelerde incelemelerde bulundu. Ziyaretinde Varank'a Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere eşlik etti.

GÜNDE 1 MİLYON ADET MASKE 

Ziyareti sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Varank, söz konusu tesiste kauçuk temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiğini söyledi. Varank, özellikle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına dönük KBRN gaz maskelerinin Türkiye'nin bu anlamdaki ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Tesisin aylık üretim kapasitesi 15 bin adet ama ihtiyaç olursa bu rahat bir şekilde 80-90 bine çıkabilir." dedi.

Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak, "Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve altyapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye'nin günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet, bunların ihracatını da yapabiliyoruz. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor." diye konuştu.

FIRSATÇILARA TEDBİR ALINIYOR

Türkiye'nin hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açısından büyük bir altyapıya sahip olduğuna işaret eden Varank, vatandaşların maske konusunda endişe duymaması gerektiğini dile getirdi.

Piyasada maske fiyatlarındaki oynaklığın arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını vurgulayan Varank, şunları söyledi:

"Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Bu fırsatçılarla ilgili gerekli tedbirleri de Ticaret Bakanlığımız alıyor. MKEK de burada özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye'de bir ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep var. MKEK'in oyuncu olarak piyasaya çıkması yurt dışında potansiyellerini ortaya çıkarabilecektir." dedi.

YERLİ ÜRETİM OLACAK

N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurt dışında üretilip Türkiye'ye getirildiğini anlatan Varank, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattı. Önümüzdeki dönemde N95 ve N99 maskelerinin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz." diye konuştu.

Varank, ocak ayında sanayi üretimindeki yıllık bazda yüzde 7,9'luk artışın sevindirici olduğunu belirterek, koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinin sanayi üretimine yansımalarının şubat ve mart aylarında görülebileceğini ifade etti.

Koronavirüs salgınından global üretici konumundaki ülkelerden Çin ve İtalya'nın ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Varank, bunun dünya ticaretine etkisinin gelecek dönemde ortaya çıkacağını kaydetti.

YERLİ ÜRETİCİMİZLE ÇALIŞIYORUZ

Bakan Varank, olası etkileri gündemlerine alıp değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Sektörlerle birlikte çalışıyoruz. Tedarik zincirinde ihtiyaçları varsa bunu nasıl karşılayabiliriz ya da tedarikçi olarak dünyada bir ihtiyaç olursa nasıl etki edebilirler, bunların tamamını sanayicilerimizle ve üreticilerimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracat yapmak isteyen firmaların konteyner sıkıntısı yaşadığını söyleyen Varank, "Küresel dünyada üretim süreçleri ve tedarik zincirleri çok girift. Türkiye olarak hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından gerekli tedbirleri alıyoruz hem de üreticilerimizin ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Varank, tek kullanımlık maske üretim kapasitesinin günlük 2 milyona çıkabileceğini ve maskelerin ham maddesi olan kumaşların da günlük 8 milyon adete kadar üretimi destekleyebileceğini bildirdi.

VATANDAŞIMIZ BU İŞİ CİDDİYE ALMALIDIR

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında süreçlerin dinamik bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"İnşallah koronavirüs hadisesini de en az zararla atlatmayı başaracağız. Biz hükümet olarak tedbirlerimizi alıyoruz ama vatandaşlarımızın da bu işi ciddiye almaları lazım. Vatandaşların kendi hijyenlerine, kişisel bakımlarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönemde kalabalık toplantılardan uzak durulmalı. Vatandaşlarımız öncelikle kendi tedbirlerini alsınlar, daha sonra da hükümetimizin uyguladığı tedbirlere riayet etsinler."

AA

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