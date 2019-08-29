Sanatçı Sarp Öztürk cinayetinin zanlısı 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

  • Bist 100
    96871.5
  • Dolar
    5,8375
  • Euro
    6,4587
  • Altın
    287,7690
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Otomobiller üst üste çıktı: 10 kişi yaralandı Otomobiller üst üste çıktı: 10 kişi yaralandı
Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını açıkladı Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını açıkladı
Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, PTT açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, PTT açık mı?
80 yıldır kalbindeki delikle yaşayan yaşlı kadın çareyi Denizli'de buldu 80 yıldır kalbindeki delikle yaşayan yaşlı kadın çareyi Denizli'de buldu
Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl sonra borçlarının ödenmesi ile kalktı Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl sonra borçlarının ödenmesi ile kalktı
FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç. sınırda kaçmak isterken yakalandı FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç. sınırda kaçmak isterken yakalandı
Emine Erdoğan'dan dava insanı Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj Emine Erdoğan'dan dava insanı Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile sürekli konuşacağız Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile sürekli konuşacağız
Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber! Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber!
Pakistan Başbakanı Han: Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor Pakistan Başbakanı Han: Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor
Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler
'Kuzey Kore güdümlü füze denizaltısı inşa etti' iddiası 'Kuzey Kore güdümlü füze denizaltısı inşa etti' iddiası
Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor
Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı
BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş açıklama Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş açıklama
Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi
Çanakkale'de acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı Çanakkale'de acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
Kanser sağlıklı komşu hücreleri kök hücreye dönüştürerek büyüyor Kanser sağlıklı komşu hücreleri kök hücreye dönüştürerek büyüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:19:36 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:21:41

Sanatçı Sarp Öztürk cinayetinin zanlısı 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Mersin'de, 9 yıl önce bir barda sahneye çıkan Sarp Öztürk'ü(38) Kürtçe şarkı isteğini geri çevirdiği için tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan ve 7 yıldır kırmızı bülten ile aranan Metin Baydar, Türk Interpolu tarafından Kuzey Irak'ta yakalandı. Baydar, getirildiği Ankara'da tutuklandı.

Mersin'de 17 Aralık 2010'da meydana gelen olayda, oto galerici Metin Baydar, yeğeni Şeref Polad ile birlikte Derviş Tümüklü'nün sahibi olduğu bara gitti. Baydar, bir ara sahnedeki Sarp Öztürk'ten Kürtçe şarkı söylemesini istedi. Ancak, Öztürk, Kürtçe şarkı bilmediğini belirterek bu isteği yerine getiremedi. Bunun üzerine öfkelenen Baydar, yeğeniyle birlikte saat 01.00 sıralarında bardan ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra bara dönen Metin Baydar tabancayla, evine gitme hazırlığındaki evli ve 1 çocuk babası Sarp Öztürk, gitarist Göktay Okçu (38) ve garson Ramazan Koç'a (21) kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Saldırıda Öztürk ölürken, Okçu ve Koç yaralandı. Olayın ardından Baydar firar ederken, kendisine yardım ettikleri belirlenen Şeref Polad ve Halil Önder tutuklanarak, cezaevine konuldu.

7 YILDIR KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Açılan davanın 29 Mayıs 2012'de görülen karar duruşmasında mahkeme, Polad'a 17 yıl 9 ay, Önder'e ise 3 yıl hapis cezası verdi. 2 tutuksuz sanık ise beraat etti. Firarda olan cinayet sanığı Metin Baydar'ın dosyası ayrılarak, hakkında kırmızı bülten ile arama kararı verildi.

TÜRK INTERPOLU, KUZEY IRAK'TA BULDU

Türk Interpolu, Metin Baydar'ın izini Kuzey Irak'ta buldu. Yaşadığı adres tespit edilen Baydar, yerel güvenlik güçleriyle ortak gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

ANKARA'DA TUTUKLANDI, MERSİN'DE YARGILANACAK

Interpol polisi, tarafından Ankara'ya getirilen Metin Baydar, çıkarıldığı adliyede, hakimlik tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Baydar'ın yargılanmasına önümüzdeki aylarda Mersin'de başlanacağı öğrenildi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ