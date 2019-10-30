Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu K.E.M.S, S.A.Y.Y. ve A.S.I.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Emniyete götürülen zanlılardan K.E.M.S'nin işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA
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