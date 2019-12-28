Samsun Büyükşehir Belediyesi üretilecek her 2 yerli otomobilin 55’incilerine talip

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un tasarımı ile de göz doldurduğunu belirten Başkan Demir, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her iki yerli otonun da üretim bandından çıkacak olan 55’incilerine talibiz” dedi.

Başkan Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Devrim arabasıyla yarım kalan hayal, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçeğe dönüştü. Bu bir inancın başarıya dönüşmesinin en güzel örneğidir. ‘Yapamazlar’ diyenlere en güzel cevabı 'Türkiye’nin otomobili' verdi. Yerli ve milli teknoloji hamlemizin gözbebeği ‘Türkiye’nin otomobili’ tasarımı ile de göz doldurdu. Bu tarihi güne hepimiz şahitlik ettik. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her iki yerli otonun da üretim bandından çıkacak olan 55’incilerine talibiz” ifadelerini kullandı.

İHA