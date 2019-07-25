25 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 00:23:10
Samimiyetsizliğin fotoğrafı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie, Suriye'de YPG/PKK'nın elebaşlarından Şahin Cilo’yla görüşmesi büyük tepki toplamıştı.
Örgütün işgal altında tuttuğu bölgede yapılan skandal görüşmeye sert tepki gösteren Çavuşoğlu, “Bu tutum ABD'nin samimi olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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