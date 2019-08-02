Salda Gölü özel koruma bölgesi nedir? Özel koruma bölgesi nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Salda Gölü, yapılacak millet bahçesi projesinin duyurulmasının ardından gündeme oturdu. Arama motorlarında Salda Gölü ile ilgili araştırmalar arttı. Sakarya'da, Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne yapılması planlanan millet bahçesi hakkında, "Özel koruma bölgesinde yapılaşma olmayacak." diye konuştu. Haberi okuyan vatandaşlar özel koruma bölgesi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Özel koruma bölgesi nedir? Salda Gölü özel koruma bölgesi nedir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Bakan Kurum, "Salda'ya ilişkin millet bahçesi ihalemizin sürecini başlattık. Gündem olan millet bahçesi ile alakalı geçmişini ve ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 şehirleri kapsamında yapacağımız her projeyi yaparken doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz. 6 ay önce Burdur'umuza gittiğimizde Salda'yı ziyaret ettik." dedi.

Araçların kıyıya kadar girdiği, çöplerin dağ oluşturduğu ve vatandaşların günlük ihtiyaçlarını giderecekleri hiçbir alanın olmadığını tespit ettiklerini belirten Kurum, "Araçlar kıyıya kadar gelip hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı hem de gelenlerin burada o doğal güzellikleri görmesine maalesef mani oluyorlardı. Hemen valiliğimize ve genel müdürlüklerimize talimatlarımızı verdik. İlk önce bu araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyerler koyduk. Şu an itibarıyla bu alana hiçbir şekilde araçlar giremiyor" diye konuştu.

Salda Gölü'nün yüzeyinin 44 kilometrekare, "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan ettikleri alanın ise 295 kilometrekare olduğuna dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani yaklaşık 7 kat büyük bir alanı Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 14 Mart 2019'da 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' (ÖÇKB) ilan ettik. Bu bölge içinde hiçbir şekilde yapılaşma yapamazsınız, bina dikemezsiniz, beton atamazsınız, asfalt dökemezsiniz ki biz ÖÇKB içinde, gölümüzün kıyı kenar çizgileri içinde kalan alanda hiçbir şekilde ne bir asfalt ne bir beton ne bir yapılaşma yapmayacağız, yaptırmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz."

SALDA GÖLÜ ÖZEL KORUMA BÖLGESİ NEDİR?

14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiş, 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Genel Özellikleri: Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, coğrafik olarak Akdeniz Bölgesi’nde Burdur ili, Yeşilova İlçesi sınırları içerisinde Burdur-Denizli karayolu üzerinde yer almaktadır. İlçeye bağlı olarak Salda, Doğanbaba, Kayadibi, Işıklar, Düden ve Niyazlar Köyü yerleşim yerleri mevcuttur.

Salda Gölü, doğallık, görsellik ve biyolojik çeşitlilik özellikleriyle eşsiz ve etkileyici görünüme sahip bir alandır. Suyun berrak ve turkuaz renkli oluşu, alanı manzara açısından da eşsiz kılmaktadır.

NEDEN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ?

Salda Gölü, sosyo-kültürel yaşam bütünlüğünü koruyabilmiş, peyzaj özellikleri, endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin barınma, beslenme ve üreme gibi hayati gereksinimlerini karşılayabileceği uygun yaşama şartlarına sahiptir. Alan sulak alan olması nedeniyle de biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu bir alandır. Bu kapsamda, bölgede 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü ile bu türler içinde tehlike sınıfı ve endemizm açısından 20 tür bulunmaktadır.

Jeolojik ve kimyasal özellikleri, barındırmış olduğu endemik türler ile Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağlayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan Uluslararası ve Ulusal düzeyde öneme sahip bir alandır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir.

Salda Gölü ve çevresinde sulak alan, dere, kumul, ibreli orman, ağaçlık, dağ bozkırı, kayalık, tarım gibi habitatlar mevcuttur. Salda Gölü’nün çevresindeki ibreli orman habitatları doğu bölümü hariç gölün tüm çevresinde olup kızılçam, karaçam ve boylu ardıçlar saf ve karışık ormanlar ile yer yer seyrek ormanlardan oluşmaktadır. Göl, Türkiye’nin en derin gölüdür. Aynı zamanda bazı su kuşu türlerinin belirli zamanlarda önemli miktardaki populasyonlarını barındırmaktadır.

Salda Gölünün oldukça temiz, oligotrofik özellikte, az tuzlu ve yüksek alkalinite özellik göstermesi, gölün biyolojik çeşitliliği ve üretkenliği konusunda belirleyici etken olup, ekosistem dengesi hala bozulmamış bir göldür. Jeolojik açıdan kapalı bir havza özelliğinde olması, gölün ekolojik özelliklerini önemli derecede belirlemiştir. Bu özellik gölün tür çeşitliliğini ve kullanım olanaklarını sınırlandırmakla birlikte; gölü istilacı ve yabancı türlerden koruyan bir kalkan özelliği de göstermektedir.

Kara ve gölalanı birlikte değerlendirildiğinde; sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri açısından çok önemli bir alandır.

ÖZEL KORUMA BÖLGESİ NEDİR?

Özel çevre koruma bölgesi; Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi haiz, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekli olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanları olarak tanımlanıyor.

Ülkemizde 16 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunuyor. Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile ilgili değerlendirme talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne ve Özel Çevre koruma Bölgeleri sınırları içinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapılıyor.