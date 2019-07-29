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29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:44:12 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:46:03

Salda Gölü nerede? Salda Gölü kaç kilometre?

Salda Gölü ile ilgili aramalar gündeme oturdu. Salda Gölü nerede? Salda Gölü kaç kilometre? gibi soruların yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye’nin en berrak, en temiz ve en derin gölleri arasında yer alan Salda Gölü Burdur'da yer alıyor. Gölün eşine ender rastlanacak beyazlıkta kumsalları bulunuyor. Salda Gölü nerede? Salda Gölü kaç kilometre? gibi soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

Salda Gölü ile ilgili aramalar gündeme oturdu. Salda Gölü nerede? Salda Gölü kaç kilometre? gibi soruların yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye’nin en berrak, en temiz ve en derin gölleri arasında yer alan Salda Gölü Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alıyor. Gölün eşine ender rastlanacak beyazlıkta kumsalları bulunuyor. Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Göller Bölgesi içindeki, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır.

Burdur-Denizli-Antalya üçgeninin hemen ortasında sayılan Salda Gölü, Yeşilova’ya uzaklığı 5 km, Burdur’a uzaklığı 60 km, Denizli’ye uzaklığı 100 km ve Antalya’ya uzaklığı 160 km’dir. Salda Gölü’nde; sadece bu alanda yaşayan endemik bitki ve hayvan türleri bulunuyor. 


 Doğanbaba, Salda, Eşeler Dağları ve Kaya dibi Taşı önünde teşekkül etmiştir. Yapı itibariyle menşei tektoniktir. Denizden yüksekliği 1193 metredir. Tehlikeli bir bataklık sahası yoktur. Oldukça yuvarlak bir görünümü vardır. Suyu tatlıdır, içinde balık yaşar. Çok derin göllerden biridir. Balık yakalaması zordur.

SALDA GÖLÜ KAÇ KİLOMETRE

Salda Gölü 47 kilometrekarelik bir sahayı kaplar. Güney cephesinde bulunan Sultan Pınar suyu burayı bir mesire yeri haline getirmiştir. Göl çevresinde tabii kumsallar mevcuttur. Gölden sonra kumsalları takiben ormanlar başlar. 

 Salda Gölü ve çevresi, 14.06.1989 tarihinde 1.derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmış iken, bu karar Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulunun 28.07.1992 tarih ve 1501 sayılı yeni kararı ile tadil edilerek, Salda Gölü kıyısındaki bazı mahaller, 2.derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.

SALDA GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Şehirler arası otobüs firmaları Salda Gölü’ne direkt seferler düzenlemedikleri için toplu taşıma araçları ile Salda Gölü’nü ziyaret etmek isteyen misafirler aktarmalı olarak göle gelebilirler. 

SALDA GÖLÜ'NE YAKIN HAVALİMANLARI

Salda Gölü’ne en yakın havalimanları; Denizli-Çardak Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’dır.

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