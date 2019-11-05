Sakarya'da DEAŞ operasyonu!
Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü Irak uyruklu hakkında 4 şüpheli gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürerken, Irak uyruklu firari zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.
(AA)
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