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28 Eylül 2019 Cumartesi 10:58:06 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:00:38

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı şartları neler? Sahil Güvenlik personel alımı başvuru sayfası

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı şartları neler? Sahil Güvenlik personel alımı başvurusu nasıl yapılır? merak ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımına müracaat etmek isteyen adaylar başvuru süreci ile ilgili araştırma yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere uzman erbaş olarak 90 motorcu, 30 ikmal (aşçı), 80 şoför, 20 kurbağa adam ve 20 dalıcı belgeli kurbağa adam alınacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına 5 branşta 240 uzman erbaş alımı yapılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere uzman erbaş olarak 90 motorcu, 30 ikmal (aşçı), 80 şoför, 20 kurbağa adam ve 20 dalıcı belgeli kurbağa adam alımı yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı şartları neler? Sahil Güvenlik personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Sahil Güvenlik personel alımı başvuruları ile ilgili merak edilenler ve Sahil Güvenlik personel alımı başvuru sayfası haberimiz içerisinde yer alıyor.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SAYFASI
 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacak. Başvurular 30 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de sona erecek. 

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru sonuçları adaylara, "www.sg.gov.tr" internet adresi üzerinden ilan edilecek. Adayların başvuru şartlarının yer aldığı kılavuza yine aynı internet sitesinden ulaşılabilecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 
b. En az lise mezunu olmak,
 
c. 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve
daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
 
ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
 
d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (19 Eylül 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 
e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-16’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR DÇDN NDTELDK BELGESD”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)), 

g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,


 
ğ. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman
erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı
feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi)
iptal edilmektedir,
 
ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
 
i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 
j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
 
k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

 l. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,


m. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adayla sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek
raporlar dikkate alınmayacaktır.),
 
n. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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