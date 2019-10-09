Sahil Güvenlik Komutanlığı alım yapıyor: Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? soruları arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 branşta 240 uzman erbaş alımı yapacağını duyurmuştu. 19 Eylül tarihinde başlayan başvurular 30 Eylül günü saat 11.00'de sona erdi. Başvurular, belirtilen tarihlerde sadece "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapıldı. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru sonuçları adaylara, "www.sg.gov.tr" internet adresi üzerinden ilan edilecek.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2019 tarihinden sonra ilan edilecektir.

SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

Adaylar başvuru sonuçlarına yönelik itirazlarını, yazılı sınav ve 2’nci seçim aşamalarına kadar olan süre içerisinde yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sonuçları ile ilgili, yazılı sınav ve 2’nci seçim aşamaları esnasında ya da sonrasında gelen itirazlar kabul edilmeyecektir. Bu sürenin takibine ve itiraz işlemlerine yönelik sorumluluk adayın kendisinde olacaktır. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların e-devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.