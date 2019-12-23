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23 Aralık 2019 Pazartesi 10:53:29 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 10:54:36

Sağlık Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman? Sağlık Uzman Yardımcılığı alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı düzenliyor. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alınacak. Alıma başvurmak isteyen vatandaşlar "Sağlık Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman? Sağlık Uzman Yardımcılığı alımı başvuruları ne zaman?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. Sağlık Uzman Yardımcılığı alımı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Sağlık Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman? Sağlık Uzman Yardımcılığı alımı başvuruları ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sağlık Uzman Yardımcılığı alımı yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alımı yapılıyor. Sağlık Uzman Yardımcılığı alımı ile ilgili araştırılan detaylar haberimizde yer alıyor. 

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SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Uzman Yardımcılığı için başvurular, 15 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 27 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 18.00’da sona erecektir. Sınav başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tablolarda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
c) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ekteki ilan tablolarında her bir grup için belirtilen puan türünde asgarî 70 puan almış olmak,
d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar), şartları aranır.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) www.yhgm.saglik.gov.tr adresinden ulaşılarak elektronik ortamda doldurulmuş Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu (imzalı).
b) 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların 1 adedi başvuru formunda belirtilen yere yapıştırılacak)
c) Yükseköğrenim lisans diplomasının/çıkış belgesinin Noter veya Bakanlıkça onaylı örneği veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama kodlu mezuniyet çıktısı.
ç) KPSS sonuç belgesinin üzerinde ÖSYM sınav sonuç doğrulama kodu yer alacak şekilde bilgisayar çıktısı.

Başvurusunu yapan adaylar, başvuru evrakını en geç 30 Ocak 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar; “T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 9 06800 Çankaya/ANKARA” adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya Acele Posta Servisi (APS) ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Evrakını elden teslim etmek isteyenler, bizzat kendileri veya noter vekâleti verdikleri kişiler aracılığıyla teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Bakanlık Genel Evrak Birimine vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Başvuru formu imzasız olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 17 Şubat 2020 – 28 Şubat 2020 tarihleri arası

Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA
Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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