27 Mart 2020 Cuma 23:50:34 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 23:59:18
Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması
Sağlık çalışanlarının 3 ay boyunca görevden ayrılma istekleri karşılanmayacak.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pandemi süreci kapsamında bu kararın alınmasını müteakip 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır" denildi.
AA
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