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17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 22:11:45

Sağlık Bakanlığı'ndan uyuz uyarısı

Sağlık Bakanlığı, artan uyuz vakalarına karşı uyardı. Hastalık belirtisi taşıyanların vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları istendi.

Eczacıların uyuz vakalarının arttığı ve 20-25 gündür ilaç temininde sıkıntı yaşadıklarını bildirmeleri üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlığın, resmi Twitter hesabından, uyuz belirtilerine karşı dikkatli olunması, uyuz belirtisi taşıyanların vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları istendi. Türkiye genelinde toplam 368 bin kutu, İstanbul'da ise 90 bin kutu ilaç stoku olduğu belirtildi. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu da artan uyuz vakaları nedeniyle ilaç firmalarının yoğun talebe hazırlıksız yakalandığını belirterek ‘’Tedavide kullanılan krem, losyon ve şampuanların çoğu, yerli firmalara ait. Fiyatları da 10-15 TL civarında. Yani, pahalı, ulaşılamaz ilaçlar değil. Firmalar gerekli önlemleri aldılar ve kısa süre içinde depolara ilaç girişi yapılacak” dedi. 

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