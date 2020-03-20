20 Mart 2020 Cuma 10:48:09 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:53:03
Sağlık Bakanlığı'ndan test sonuçları açıklaması
Sağlık Bakanlığı, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir." bilgisini verdi.
AA
Ayrıntılar geliyor...
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