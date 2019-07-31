Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu sayfası!

Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ve tercih dönemi merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.



Adaylar tercih işlemlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecekler.



ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.



Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.



AA'nın haberine göre; Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.