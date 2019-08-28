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28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:54:17 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57:30

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları 2019 açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama taban puanları 2019

ÖSYM Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 ve Sağlık Bakanlığı atama taban puanları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 ÖSYM tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapıldı. ÖSYM, toplam 141 bin 835 kişinin tercih yaptığını açıkladı. ÖSYM, ortaöğretim alanında 35 bin 260, ön lisans alanında 54 bin 370, lisans alanında ise 52 bin 205 kişinin tercih yaptığını duyurdu. Tercihler kapsamında 12 bin kişinin yerleştiğini duyuran ÖSYM, dağılımı ise ortaöğretim 2 bin 243, ön lisans için 2 bin 592, lisans için ise 7 bin 165 olarak duyurdu. ÖSYM Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 ile Sağlık Bakanlığı atama taban puanlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

ÖSYM Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 ve Sağlık Bakanlığı atama taban puanları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 ÖSYM tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapıldı. ÖSYM, toplam 141 bin 835 kişinin tercih yaptığını açıkladı. ÖSYM, ortaöğretim alanında 35 bin 260, ön lisans alanında 54 bin 370, lisans alanında ise 52 bin 205 kişinin tercih yaptığını duyurdu. Tercihler kapsamında 12 bin kişinin yerleştiğini duyuran ÖSYM, dağılımı ise ortaöğretim 2 bin 243, ön lisans için 2 bin 592, lisans için ise 7 bin 165 olarak duyurdu. ÖSYM Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 ile Sağlık Bakanlığı atama taban puanları haberimizde yer alıyor. 

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI 

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren erişime açıldı. KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlanabilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TABAN PUANLARI

KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
 

KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
 

KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar 


 

TERCİHLER 7-21 AĞUSTOS'TA YAPILDI

Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercihler 7 Ağustos 2019 tarihinde başladı, 21 Ağustos 2019 tarihinde sona erdi. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapıldı. 

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