Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri yarın sona eriyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri
Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda 12 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemlerinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar artıyor. 7 Ağustos'ta başlayan Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri yarın sona eriyor. Tercih işlemlerini son güne bırakan adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih adımlarını ve tercih ücreti ödeme yerlerini sorguluyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemlerinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda 12 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar artıyor. 7 Ağustos'ta başlayan Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri yarın sona eriyor. Tercih işlemlerini son güne bırakan adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih adımlarını ve tercih ücreti ödeme yerlerini sorguluyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ile ilgili detaylar haberimi içerisinde yer alıyor.
MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU 2019 İÇİN TIKLAYINIZ.
TERCİHLER NASIL YAPILIYOR?
Adaylar, alım başvurularını internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunması gerekiyor. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabiliyor. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabiiyor. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamıyor.
Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapacak. Alımlar için ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek.
TERCİH ÜCRETİ ÖDEME YERLERİ
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
- Vali Yerlikaya, selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği verileceğini açıkladı
- Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu'ya 'tebrik' telefonu
- ABD yapımı roketatarlar terörist inlerinden böyle çıkarıldı
- İstanbul’un 7 ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı