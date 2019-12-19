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19 Aralık 2019 Perşembe 11:43:42 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 11:44:59

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları için başvurular bugün sona eriyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı 8.845 Sözleşmeli Personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde alım gerçekleştiriliyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kılavuza göre 13 Aralık'ta başlayan başvurular, 19 Aralık'ta (bugün) sona eriyor.


SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU


SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 13 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (SADECE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA PROGRAMLARINDA) öğrenim görmüş adayların, 17 Aralık 2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar Mülga Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır. 

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