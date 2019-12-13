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13 Aralık 2019 Cuma 10:39:11 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 10:40:27

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı!

Bugün Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması işlemleri başladı. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Geçtiğimiz gün yayınlanan KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu doğrultusunda tercih işlemleri yapılabiliyor. Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen detayların tümü haberimizde...

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesine göre adaylar, tercihlerini bugün itibari ile 19 Aralık 2019 tarihine kadar yapabilecekler. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılıyor. Tercihler, geçtiğimiz gün yayınlanan ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu doğrultusunda yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu haberimiz içerisinde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/7 TERCİH KILAUZU İÇİN TIKLAYIN.
 

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir. 

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA 

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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