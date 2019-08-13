Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2019 ÖSYM sayfası

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019, Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2019 ÖSYM hakkındaki internet aramaları yoğunlaşıyor. Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda 12 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak. Alımlar için ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercih dönemi 7 Ağustos'ta başladı. Tercih dönemi 21 Ağustos saat 23:59'da sona eriyor. Tercihler için adayların 20 lira tercih ücreti ödemesi gerekiyor.

Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapacak. Alımlar için ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek.

TERCİH ÜCRETİ ÖDEME YERLERİ

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

TERCİHLER NASIL YAPILIYOR?

Adaylar, alım başvurularını internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunması gerekiyor. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabiliyor. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabiiyor. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamıyor.