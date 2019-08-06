Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri yarın başlıyor! Sağlık Bakanlığı personel alım tercih sayfası

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alım tercih sayfası arama motorlarında yoğun olarak aratılıyr. Geçtiğimiz hafta 12 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapacak. Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak. Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri yarın başlıyor. Alımlar için ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 31 Temmuz itibari ile erişime açılmıştı. Adaylar tercihlerini, 07-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabiliyor. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, alım başvurularını internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM ŞARTLARI NELER?

1- Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

2- Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

3- Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır.

4- Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur olmak isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecek. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.