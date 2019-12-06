T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 16 (Onaltı) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosu için Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak. Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavı ne zaman? Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı başvuru şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavı ile ilgil merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla; iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden, mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için de KPSSP1 puan türünden en az 80 puan almış olmak.

ç) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak

d) Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.

e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar; Başkanlığımız resmi internet adresinde (www.teftis.saglik.gov.tr) yayımlanan “Sınav Başvuru Formu” nu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip, KPSS sonuç belgesi, yükseköğrenim (Lisans) diploması veya bitirme belgesi, varsa denklik belgesinin birer sureti ve iki adet fotoğrafla birlikte 9 – 20 Aralık 2019 tarihleri arasında, T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. No:9 Kat:6 06800 Çankaya/ANKARA adresine posta/kargo yoluyla veya hafta içi 09:30- 18:00 mesai saatleri arasında şahsen teslim edeceklerdir.

Yukarıda sayılan belgelerin 20 Aralık 2019 tarihine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşması şarttır. Süresi içinde Başkanlığa ulaşmayan, eksik bilgi ve belgeleri bulunan veya belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı evrak birimine giriş tarih ve saati esas alınacaktır. Başvuru şartlarını haiz olmayanların başvuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde, kendilerine elden iade edilecektir.

ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Giriş sınavına, merkezi sınav puanı ile alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun dört katına kadar aday, başvurduğu en yüksek KPSS puanından başlamak üzere öğrenim dalları itibariyle belirlenen kontenjana göre ayrı ayrı yapılacak sıralamaya göre çağrılır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.

Giriş sınavı yapılacak 16 Müfettiş Yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları itibariyle dağılımı, kontenjanlar, sınava çağrılacak aday sayıları ve KPSS puan türleri aşağıdaki şekildedir;

İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat ve İşletme Fakülteleri 11

Endüstri Mühendisliği 1

Bilgisayar Mühendisliği 2

İnşaat Mühendisliği 2