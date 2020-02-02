Sağlık Bakanlığı koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu hazırladı

Bakanlık, öğrenci ve velilerin solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yöntemlerine yönelik hatırlatma amacıyla bilgi notu hazırladı.

Kış aylarında, solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğü vurgulanan bilgi notunda, solunum yolu enfeksiyonlarının öksürme veya hapşırma ile ortalığa saçılan küçük damlacıklarla kişiden kişiye bulaşabildiği belirtildi.

Bilgi notunda, şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere yine bir solunum yolu enfeksiyonu etkeni olan koronavirüsler yakın zamanda gündeme gelmiştir. Çin'den başlayan yeni koronavirüs enfeksiyonu (2019-nCoV) bugüne kadar ülkemizde tespit edilmemiştir ve hastalığın ülkemize girişini önlemeye yönelik bütün tedbirler alınmıştır."

Solunum yolu enfeksiyonlarına yönelik önlemlerin hatırlatıldığı bilgi notunda, şunlar kaydedildi:

"Okullarda kış ayları da dahil sınıflar ve diğer kapalı alanlar sık havalandırılmalıdır. Eller, sık yıkanmalı, kirli ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle hapşırma ya da öksürme sonrasında, ellerin su ve sabunla iyice yıkanması önemlidir. Her tuvalet kullanımı öncesinde ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalıdır. Her tuvalet kullanımı sonrasında sifon çekilmeli, klozet ise kapağı kapatılmalı ve sifon sonra çekilmelidir. Özellikle kış aylarında tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmalıdır.

Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında ağız ve burun, mendil ya da mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içiyle kapatılmalıdır. Kağıt mendil kullanıldıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalıdır. Ateş, öksürük gibi solunum yolu hastalığı belirtilerinin bulunduğu öğrencinin evde istirahat etmesi sağlanmalıdır. Hastalık döneminde bol sıvı tüketmeye özen gösterilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli, özellikle taze sebze ve meyve tüketilmelidir."

Öte yandan bilgi notunda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesinden bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi alınabileceği de vurgulandı.

Bilgi notunda ayrıca doğru el yıkama aşamaları görsellerle anlatıldı.

(AA)