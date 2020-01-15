Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocukla ilgili inceleme başlattı
Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocukla ilgili inceleme başlattığını duyurdu
Beylikdüzü’nde geçtiğimiz cuma günü özel bir hastaneye getirilen 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine yapılan incelemelerde çocukların gribal enfeksiyon geçirdiği ve bunun sonucunda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İki çocuğun ölüm sebebinin domuz gribi (H1N1) olabileceği iddia edildi.
Sağlık Bakanlığı, "İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
(İHA)
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