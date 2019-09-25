Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman?

  • Bist 100
    101888
  • Dolar
    5,6986
  • Euro
    6,2661
  • Altın
    279,9340
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Max Kruse derbiye Alex de Souza ile hazırlanıyor Max Kruse derbiye Alex de Souza ile hazırlanıyor
AUZEF ek tercih kayıtları nasıl yapılır? AUZEF ek tercih kayıt tarihleri 2019 AUZEF ek tercih kayıtları nasıl yapılır? AUZEF ek tercih kayıt tarihleri 2019
Samsun'da dehşet! Önce bıçakladı ardından evi ateşe verdi Samsun'da dehşet! Önce bıçakladı ardından evi ateşe verdi
Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor
Younes Belhanda derbide oynayabilecek mi? Younes Belhanda derbide oynayabilecek mi?
Amasra'da tapınak kalıntıları bulundu Amasra'da tapınak kalıntıları bulundu
'Türk yiyici' anlamındaki 'Turkofagos' bu kez Yunan basınında hortladı 'Türk yiyici' anlamındaki 'Turkofagos' bu kez Yunan basınında hortladı
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Özge Törer kimdir, kaç yaşında? Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Özge Törer kimdir, kaç yaşında?
30 TIR Suriye sınırında! Her biri 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında 30 TIR Suriye sınırında! Her biri 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında
Antalya'da gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor Antalya'da gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor
2019 bekçilik sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Bekçilik mülakat tarihi ne zaman? 2019 bekçilik sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Bekçilik mülakat tarihi ne zaman?
Diyarbakır annelerine 81 ilden destek Diyarbakır annelerine 81 ilden destek
Suudi Arabistan'dan İran'a tehdit: Askeri seçenekler masada Suudi Arabistan'dan İran'a tehdit: Askeri seçenekler masada
Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan ve eşinden ayrı yaşayan genç kendi evini yaktı Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan ve eşinden ayrı yaşayan genç kendi evini yaktı
Halk ozanı Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı Halk ozanı Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı
Araç içinde sigara içen sürücülere ceza yağdı Araç içinde sigara içen sürücülere ceza yağdı
Putin: Rusya, Venezuela'daki tüm meşru yönetimleri devamlı destekliyor Putin: Rusya, Venezuela'daki tüm meşru yönetimleri devamlı destekliyor
Japonya astronotlara malzeme taşıyan insansız kargo aracını uzaya gönderdi Japonya astronotlara malzeme taşıyan insansız kargo aracını uzaya gönderdi
AB, ilk başsavcısını belirledi AB, ilk başsavcısını belirledi
"Modi'nin kararının altında, demografik yapıyı değiştirmek yatıyor" "Modi'nin kararının altında, demografik yapıyı değiştirmek yatıyor"
Almanya'nın ilk astronotu Sigmund Jahn, 82 yaşında hayatını kaybetti Almanya'nın ilk astronotu Sigmund Jahn, 82 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika... Irak'ın kuzeyine hava operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika... Irak'ın kuzeyine hava operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman?
Prof. Dr. Ziyadin Çakır İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi Prof. Dr. Ziyadin Çakır İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:13:07 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:14:25

Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı iller arası atamaları için başvurular 3 Eylül ile 10 Eylül günü saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alındı. İller arası yer değiştirme için başvuruda bulunanlar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı iller arası atama başvurularında bulunan çalışanlar atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. "Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ağlık Bakanlığı iller arası atamaları için başvurular 3 Eylül ile 10 Eylül günü saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınmıştı. Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçlarına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA KURALLARI

Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY’sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA BAŞVURU İPTALİ

Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 16.09.2019 Pazartesi - 30.09.2019 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir. 

Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA İTİRAZLARI

İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların PBS üzerinden ilanı 26 Eylül 2019 Perşembe günü yapılacak.

İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının PBS üzerinden alınması 26 Eylül 2019 Perşembe – 27 Eylül 2019 Cuma Saat 18:00’e kadar yapılacak.

İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden 03 Ekim 2019 Perşembe günü ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası 4 Ekim Cuma günü yapılacak. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası 4 Ekim Cuma günü yapılacak. Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası gerçekleştikten sonra sonuçlar haberimiz içerisinde yer alacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ