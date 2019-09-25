Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı iller arası atama başvurularında bulunan çalışanlar atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. "Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ağlık Bakanlığı iller arası atamaları için başvurular 3 Eylül ile 10 Eylül günü saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınmıştı. Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçlarına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA KURALLARI

Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY’sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA BAŞVURU İPTALİ

Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 16.09.2019 Pazartesi - 30.09.2019 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA İTİRAZLARI

İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların PBS üzerinden ilanı 26 Eylül 2019 Perşembe günü yapılacak.

İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının PBS üzerinden alınması 26 Eylül 2019 Perşembe – 27 Eylül 2019 Cuma Saat 18:00’e kadar yapılacak.

İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden 03 Ekim 2019 Perşembe günü ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası 4 Ekim Cuma günü yapılacak. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası 4 Ekim Cuma günü yapılacak. Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası gerçekleştikten sonra sonuçlar haberimiz içerisinde yer alacak.