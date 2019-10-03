Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA KURALLARI

Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY’sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası yarın (4 Ekim Cuma günü) yapılacak. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası yarın çekilecek. Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası gerçekleştikten sonra sonuçlar haberimiz içerisinde yer alacak.