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10 Eylül 2019 Salı 10:00:37 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 10:02:13

Sağlık Bakanlığı doktor ataması yapıyor: Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası yarın saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı doktor ataması yapıyor. Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası yarın yapılacak. Sağlık Bakanlığı 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde başlayan doktor atama başvuruları 2 Eylül'de sona erdi. Başvuru yapan adaylar heyecanla kurasının yapılacağı günü bekliyor. Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yarın doktor atama kurası gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapacağını ilan etmişti. Bu pozisyonlar için alınan başvurular 2 Eylül'de sona erdi. Başvuru yapan adaylar heyecanla kurasının yapılacağı gün hakkında araştırma yapmaya başladı. Adaylar " Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMASI İLAN METNİ
 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

DİKKAT:  88. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı),  İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı), Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlıkça atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMASI KURASI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı doktor ataması kurası 11 Eylül 2019 Çarşamba günü yapılacak. Kura yeri ve saati henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı doktor ataması kurasının saati ve nerede yapılacağı https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER

1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik
yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

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