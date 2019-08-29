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29 Ağustos 2019 Perşembe 14:41:54 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:43:18

Sağlık Bakanlığı doktor ataması başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı doktor ataması başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası ne zaman? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapılacağını, kura ile yerleştirme işlemlerinin 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirileceğini açıkladı. Boş kadrolara müracaat etmek isteyen adaylar için başvuru tarihleri ile başvuruların nasıl yapılacağını derledik. Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı doktor ataması başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası ne zaman? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapılacağını, kura ile yerleştirme işlemlerinin 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirileceğini açıkladı. Boş kadrolara müracaat etmek isteyen adaylar için başvuru tarihleri ile başvuruların nasıl yapılacağını derledik. Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ile ilgili detaylara haberimizde yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl kura ile yaklaşık 25 bin tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacı unvanlarında personelin atamasının gerçekleştirileceğinin açıklandığını ifade etti. Koca, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bugün yayımlanan ilanımızla alımların 4'üncü dilimini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve bugün kura başvuruları başlayan 88'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMASI İLAN METNİ
 

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı doktor ataması başvuruları bugün itibari ile yapılabiliyor. Münhal kadrolar yayımlanmış olup; tercih başvuruları 2 Eylül 2019 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.

DİKKAT:  88. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı),  İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı), Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMASI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı doktor ataması kurası 11 Eylül 2019 Çarşamba günü yapılacak. Kura yeri ve saati ise (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek.

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